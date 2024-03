Esta sexta-feira, José Manuel Constantino, presidente do Comité Olímpico de Portugal, esteve presente na cerimónia de homenagem às mulheres que representaram Portugal nos Jogos Olímpicos, no âmbito do Dia da Mulher, e falou sobre diversos temas, entre eles a presença do português Pedro Pichardo nos Jogos Olímpicos de Paris, que se irão realizar no presente ano.

«Tenho presente as declarações de ontem (quinta-feira), do presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, que está seguro e tem elementos mais concretos e objetivos que eu. Não havendo impedimentos relativos à saúde do atleta, ele estará presente nos Jogos Olímpicos de Paris. É uma boa notícia», começou por referir.

Quando questionado sobre os mínimos olímpicos que os atletas têm de atingir para participar na competição, José Manuel Constantino afirmou que acredita não haver grande dificuldade em Pichardo atingir esses mínimos.

Sobre a situação de conflito entre Pichardo e o Benfica, o presidente preferiu não comentar.

De recordar que no final do mês passado, José Manuel Constantino mostrou alguma incerteza em relação à participação do atleta de triplo salto, naquela que é a maior competição de atletismo do mundo, opinião essa que parece ter mudado nos últimos dias.