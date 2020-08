EM ATUALIZAÇÃO

O selecionador nacional, Fernando Santos, convocou esta segunda-feira 25 jogadores para os dois próximos jogos de Portugal, ante a Croácia e a Suécia, a contar para a fase de grupos da Liga das Nações. O guarda-redes Rui Silva e o extremo Francisco Trincão são estreias absolutas nos eleitos.

Lista de convocados

Guarda-redes: Anthony Lopes, Rui Patrício, Rui Silva;

Defesas: João Cancelo, Domingos Duarte, Nélson Semedo, José Fonte, Pepe, Rúben Dias, Mário Rui, Raphael Guerreiro;

Médios: Danilo Pereira, Rúben Neves, André Gomes, Bruno Fernandes, João Moutinho, Renato Sanches, Sérgio Oliveira;

Avançados: André Silva, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Guedes, João Félix, Trincão.

Estavam previstos 24 jogadores na lista a anunciar, mas o técnico nacional convocou mais um elemento. Rui Silva, guardião de 26 anos do Granada, tem a primeira chamada à seleção principal, depois de já ter sido internacional sub-21 por duas vezes, tantas quantas foi nos sub-20, além de três aparições nos sub-19. Já Trincão, de 20 anos, reforço do Barcelona oriundo do Sp. Braga e campeão europeu de sub-19 por Portugal, prossegue o currículo na equipa nacional, após internacionalizações pelos sub-21 (5), sub-20 (8), sub-19 (18), sub-18 (7) e sub-17 (5).

O central Domingos Duarte, do Granada, é também nota de destaque na convocatória. O jogador formado no Sporting, de 25 anos, tem a segunda chamada às quinas, depois de ter sido convocado em novembro último, para os compromissos ante a Lituânia e Luxemburgo, de apuramento para o Europeu: nessa dupla jornada, ficou de fora ante os lituanos e, ante os luxemburgueses, não saiu do banco.

O campeão europeu defronta a Croácia a 5 de setembro, às 19h45, no Estádio do Dragão. No dia 8, também às 19h45, encontra a congénere sueca, em Solna.

Portugal, atual campeão em título, está no grupo A3 da Liga das Nações. Além dos croatas e suecos, tem como adversário a França, campeã do mundo.