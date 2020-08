Sérgio Oliveira falou nesta segunda-feira após a concentração da seleção para preparar os jogos da Liga das Nações com a Croácia e a Suécia.

O médio do FC Porto aponta à vitória até porque lembra que Portugal entra sempre para vencer, além de ser o detentor do título.

«A perspetiva é ganhar. Não somos favoritos, mas sim candidatos. Em todas as competições que Portugal entra é para ganhar e não vai fugir à regra. Sabemos que vamos ter um adversário difícil, que é vice-campeão do mundo, mas vamos entrar com ambição de ganhar», começou por dizer.

O primeiro jogo será com a Croácia, no Porto, num estádio onde Sérgio Oliveira acredita que Portugal vai voltar a ser feliz.

«Pessoalmente, o regresso ao dragão é excelente, mas não só para mim, para todos. Ganhámos lá esta competição e tenho a certeza de que voltaremos a ser felizes ali», acrescenta.

Já sobre o regresso à seleção, Sérgio Oliveira defende que foi a cereja no topo do bolo de uma época em que conquistou a dobradinha no FC Porto.

«É sempre um orgulho representar o nosso país e para mim tem uma importância extrema. Foi o culminar de uma excelente época no clube», concluiu.