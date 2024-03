O último teste de Portugal antes da partida para a Alemanha, onde se realiza o Euro 2024, está praticamente esgotado. Segundo informações da FPF, o Estádio Municipal de Aveiro vai estar cheio para receber o jogo entre os comandados de Roberto Martínez e a Rep. Irlanda.

Este será o último de três testes de preparação que Portugal vai ter, com vista ao Campeonato da Europa, que arranca a 14 de junho. A seleção nacional defronta a Finlândia no dia quatro, a Croácia no dia oito e a Rep. Irlanda às 19h45 do dia 11 de junho.

Quanto à participação de Portugal no Euro-2024, tem início a 18 de junho, diante da Chéquia.