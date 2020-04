Bernardo Silva revelou esta segunda-feira, num direto no Instagram com a conta BRFootball, de quem partiu a ideia de dar metade do prémio pelo apuramento para o Euro 2020 a um fundo criado pela Federação para ajudar os clubes não profissionais nesta fase de covid-19.

«O Cristiano Ronaldo é muito tranquilo e está sempre pronto a ajudar. Foi ideia dele agora doarmos dinheiro para ajudar os clubes não profissionais. Os jogadores da seleção portuguesa vão dar metade do prémio pelo apuramento para o Euro 2020 e foi ele que teve essa ideia», referiu.