Diogo Jota falhou o treino deste sábado da seleção portuguesa, tendo sido um dos 11 ausentes na preparação para o jogo de terça-feira com o Luxemburgo, do Grupo A de qualificação para o Mundial 2022.



O avançado do Liverpool recupera de problemas musculares, não tem treinado desde o início da concentração e está em dúvida para o jogo com a seleção luxemburguesa.



O treino realizado no Vale do Garrão, em Almancil, contou apenas com 13 jogadores, incluindo Nuno Mendes, o único dos titulares frente ao Qatar (3-0) a participar na sessão de trabalho.



Os restantes elementos fizeram trabalho de recuperação no hotel.

Rui Patrício, Anthony Lopes, João Cancelo, Rúben Dias, Pepe, Nélson Semedo, Nuno Mendes, Palhinha, Rúben Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Moutinho e Rafael Leão foram os jogadores às ordens de Fernando Santos,