A Seleção Nacional, que fez história ao apurar-se pela primeira vez para o Mundial feminino, regressa a Portugal na próxima sexta-feira, às 12h30.

A vitória no playoff frente aos Camarões aconteceu em solo neozelandês, de onde as comandadas de Francisco Neto partirão na quinta-feira à noite, às 21h15, rumo do Dubai, onde farão escala.

Depois sim, ao início da tarde de sexta-feira, a formação das quinas tem prevista a chegada a Lisboa.