A FIGURA: Pedro Santos

Que exibição do jovem médio do Benfica. Esteve em três dos cinco golos de Portugal. No primeiro, rematou forte, a bola bateu na barra e no poste e sobrou para Fábio Silva finalizar. Nos outros dois, foi ele mesmo a marcar, mas não foi só por isso que merece a distinção como figura do jogo.

É que, além dos golos, Pedro Santos encheu o campo, raramente falhou um passe e esteve sempre muito envolvido no jogo. Uma exibição para alemão – leia-se Roger Schmidt – ver.

O MOMENTO: Esperanças croatas deitadas por terra (23m)

Portugal tinha entrado bem no jogo, marcando dois golos quase de rajada. Só que, na primeira aproximação à área, a Croácia conseguiu reduzir, num penálti bem marcado por Ljubicic. As esperanças croatas renasceram… mas duraram pouco tempo. O 3-1, apontado por Pedro Santos, praticamente sentenciou a vitória que ainda viria a avolumar-se até ao final.

OUTROS DESTAQUES:

Fábio Silva:

Tal como Pedro Santos, também apontou dois golos. No segundo, tem o mérito de, além de ter convertido a grande penalidade, também a ter conquistado. Está num excelente momento de forma e promete um final de temporada ao mais alto nível, num Glasgow Rangers que está a lutar pela conquista do campeonato escocês.

Paulo Bernardo:

O capitão português deixou a sua marca no jogo, ao marcar o quarto golo da seleção sub-21. Além do tento, foi o pêndulo da equipa: era, muitas vezes, Paulo Bernardo quem fazia a transição entre o meio-campo e o ataque. Parece entender-se às mil maravilhas com Mateus Fernandes.

Marin Ljubicic:

Foi ele quem marcou o único golo da Croácia. E que golo! Sabemos como é sempre arriscado, mas um penálti à panenka que dá golo… é sempre bonito de ver. Samuel Soares não teve qualquer hipótese de defesa.