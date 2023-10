O Portugal-Áustria em futebol feminino, agendado para a próxima terça-feira, na Póvoa de Varzim, está quase a ficar com lotação esgotada, informou a Federação Portuguesa de Futebol.

Nesta altura, aliás, já só há ingressos disponíveis para venda no Estádio do Varzim SC, sendo esperadas seis mil pessoas na Póvoa, onde a seleção feminina realiza o quarto jogo da da Liga das Nações, frente ao adversário com quem perdeu na sexta-feira, por 1-2.

Recorde-se que este encontro é decisivo para as aspirações das Navegadores na Liga das Nações.