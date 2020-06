A época balnear arranca no próximo sábado, 6 de junho, mas não em todo o país.

Como se pode ler no despacho publicado esta quinta-feira em Diário da República, a época balnear começa já nas praias do Algarve, parte da Costa Alentejana, parte das zonas da Grande Lisboa e Oeste, até à Nazaré.

Nas restantes praias, o início da época balnear tem datas muito distintas: 10 de junho, 13 de junho, 24 de junho…

Nas praias do Norte, a época balnear só começa a 27 de junho. Mas ainda há praias em que a época balnear arranca mais tarde, como Alcobaça, com data de 4 de julho.

Fonte do Ministério do Ambiente explicou à Renascença que esta diferenciação se fica a dever ao facto de não estar ainda concluído o levantamento da capacidade de todas as praias, por causa das medidas sanitárias devido à pandemia da covid-19.

Esse trabalho foi sendo feito de Sul para Norte, e não está ainda terminado, adiantou a mesma fonte.