Sérgio Oliveira e Pepe integraram esta segunda-feira os trabalhos de pré-época do FC Porto. Foi o clube azul e branco a divulgar essa informação, com uma fotografia dos dois nas redes sociais.

A dupla esteve ao serviço da Seleção Nacional no Euro 2020, e por isso esteve a cumprir um período de férias até estes dias. Esta manhã, no entanto, já se apresentaram no Olival.

Oliveira e Pepe cumprem primeiro a habitual bateria de exames médicos e físicos, para depois treinarem às ordens de Sérgio Conceição.