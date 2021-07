Declarações do treinador do Benfica, Jorge Jesus, à BTV, após o empate ante o Marselha (1-1), no Estádio da Luz, no último jogo de preparação para 2021/2022:

«Havia a intenção de podermos experimentar duas formas de jogar no futuro imediato. A maior parte dos jogos de pré-época foram num sistema de 4x4x2, hoje jogámos 45 minutos noutro sistema. Não é que a equipa não conheça, porque a equipa teve a segunda volta [ndr: da época passada] a jogar assim. A maioria dos jogadores conhece os processos da equipa em qualquer sistema. Treinamos para que a valorização tática e técnica possa ser aprimorada pelos jogadores.»

«Gostei das duas partes, os dois últimos jogos, com o Lille e Marselha, foram de um grau superior. Hoje até mais o Marselha, uma equipa agressiva, não nos deixavam jogar e isto também serve para percebermos que é uma forma de jogar que temos de ter já na Liga dos Campeões, entrar dentro do adversário e não o deixar sair com facilidade. Foi um bom treino.»

«Do ponto de vista defensivo estivemos bem nos dois [ndr: jogos com Lille e Marselha]. Do ponto de vista ofensivo, não fomos muito criadores, não fomos uma equipa que saiba ainda puxar o jogo individualmente, tirando o Rafa. Faltou aqui um jogador que tem características especiais para isso, o Everton, que vai ajudar imenso. Aos poucos, estamos a trabalhar para no dia 4 termos um duelo forte com um rival forte, o Spartak. Queremos muito passar esta fase, é muito importante para o Benfica.»

[O que muda na equipa com João Mário:] «Muda muito. É um jogador que raramente perde um passe, hoje até perdeu mais do que no jogo com o Lille. Tem capacidade de organização, visibilidade e conhecimento do jogo, coloca vários ritmos no jogo que não tínhamos. Tínhamos jogadores que jogavam ali que eram fortes a sair, mas depois perdiam a bola várias vezes e o João vai dar essa classe à equipa.

«Gostei muito também do Adel [Taarabt] na primeira parte. Não é um novo lugar para ele, porque ele sempre jogou ali, como segundo avançado, mas gostei dele.»

[Meité, o novo reforço:] «Nós na posição 8 temos várias soluções: Adel, Gedson, João Mário, o Paulo Bernardo. Na posição de médio defensivo temos o Julian [Weigl] e o Florentino. Não temos mais ninguém. A contratação dele visa esse posicionamento. Agora, é um jogador que está há seis semanas sem treinar, está fora dela fisicamente e taticamente não conhece os processos da equipa, vai demorar a entrar na exigência, mas é um jogador fisicamente forte, que é o que precisamos no meio campo.»

[Benfica em 4x4x2 ou 3x4x3:] «Vamos ter um Benfica a jogar das duas maneiras.»