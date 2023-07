O Boavista venceu o Penafiel por 3-1, este sábado, em jogo particular realizado no Estádio Municipal 25 de Abril, no fim de semana em que o clube da I Liga assinala as comemorações dos seus 120 anos de história, assinalados na terça-feira, 1 de agosto.

Salvador Agra inaugurou o marcador aos 31 minutos, com uma finalização em “chapéu”, depois de ter sido lançado na profundidade.

Pouco depois, Hugo Firmino fez o empate, com o 1-1 aos 35 minutos, num remate cruzado que ainda tocou no poste antes de entrar.

Na segunda parte, Chidozie fez o 2-1 para o Boavista, aos 50 minutos, de cabeça, após um pontapé de canto. O resultado ficou fechado pouco depois, por Tiago Morais, também de cabeça, após cruzamento de Agra (52m).

Petit iniciou a partida com João Gonçalves, Pedro Malheiro, Chidozie, Rodrigo Abascal, Bruno Onyemaechi, Sebastian Pérez, Makouta, Reisinho, Bruno Lourenço, Bozenik e Salvador Agra. O treinador utilizou ainda Jeriel De Sanctis, Tiago Morais, Filipe Ferreira, Vukotic, Ibrahima, Joel Silva, Martim Tavares, Luís Santos e Berna.

As duas equipas realizaram este jogo de preparação após a eliminação na Taça da Liga: o Boavista ante a União de Leiria e o Penafiel ante o Nacional, ambos no desempate por penáltis.