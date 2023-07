O Gil Vicente venceu na visita ao Paços de Ferreira, por 3-2, este sábado, em jogo de preparação realizado no Estádio Capital do Móvel.

O japonês Kanya Fujimoto, com dois golos, foi preponderante no resultado para a equipa de Vítor Campelos, disfarçando as dificuldades da equipa face à formação pacense, agora treinada por Ricardo Silva e que vai competir na II Liga em 2023/24.

Fujimoto abriu e fechou o marcador. Pelo meio, o reforço Roku, substituto de Fran Navarro, fez o outro golo para o Gil Vicente.

Depois do golo de abertura do nipónico, o Paços chegou a estar em vantagem, com os golos de Welton Júnior e de João Celeri, o último de penálti. Porém, o Gil daria a volta ao marcador.

A formação de Barcelos sentiu dificuldades face ao Paços, que teve Luiz Carlos de início e bons indicadores deixados por Simão Rocha, Welton e Cipenga. O Gil só conseguiu ser mais superior e ganhar vantagem após a troca de onze nos castores, a meio do segundo tempo.