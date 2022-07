Em novo teste de preparação para a temporada que se avizinha, o FC Porto bateu o Vitória de Guimarães na manhã deste sábado, por 2-1, no Olival.

O primeiro golo dos dragões foi apontado pelo jovem extremo Gonçalo Borges, aos 34 minutos. Após uma recuperação alta da equipa portista, o internacional sub-21 cortou para dentro e disparou de pé esquerdo, à zona do ângulo da baliza.

O reforço vimaranense Jota Silva igualou quatro minutos depois e, já no final do jogo-treino, Danny Loader (86m) fixou o resultado final. Novamente após uma recuperação de bola em terrenos adiantados, desta feita por intermédio de Galeno, o atacante inglês recebeu orientado para tirar um adversário do caminho e rematar ainda de fora da área.

Veja os golos do FC Porto diante do V. Guimarães: