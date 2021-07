Respeitados os 14 dias de quarentena impostos a quem chega do Brasil, Pepê juntou-se finalmente ao plantel do FC Porto no Olival. O extremo brasileiro contratado ao Grémio foi a grande novidade na manhã desta quarta-feira.



Pepê justificou um investimento de 15 milhões de euros, ficou com uma cláusula de rescisão de 70 milhões de euros e assinou até 2026. Como é fácil depreender, é uma aposta muito forte por parte do FC Porto.



Otávio e Evanilson começarão a trabalhar a partir de quinta-feira, depois de também cumprirem um período de isolamento.



Com a chegada de Pepê, Sérgio Conceição passa a trabalhar com 24 futebolistas:



Guarda-redes: Cláudio Ramos, Diogo Costa e Francisco Meixedo



Defesas: Tomás Esteves, Carraça, Diogo Leite, Fábio Cardoso, Manafá, Marcano, Mbemba, Nanu, Rodrigo Conceição e Zaidu



Médios: Loum, Rodrigo Valente, Bruno Costa, Romário Baró, Vitinha e Fábio Vieira



Avançados: Pepê, João Mário, Francisco Conceição, Fernando Andrade e Toni Martínez.