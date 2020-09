O Sporting de Braga bateu o Gil Vicente, por 1-0, num particular realizado à porta fechada no Estádio Cidade de Barcelos.



O único golo do encontro foi apontado por João Novais, aos 34 minutos.



Apesar dos noventa minutos de futebol, o momento mais marcante do encontro foi a homenagem que as duas equipas fizeram a Dito, antigo jogador dos dois emblemas que faleceu há seis dias. Os jogadores de ambos os conjuntos exibiram uma faixa na qual se pode ler «Para sempre Dito», com a imagem do antigo internacional português a ser exibida nos ecrãs do estádio.

Os treinadores Rui Almeida e Carlos Carvalhal optaram por não adiantar detalhes sobre os atletas utilizados no apronto, numa altura em que restam nove dias para o arranque oficial da temporada 2020/21 no futebol português.