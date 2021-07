Tal como no ano passado, o Sporting voltará a escolher o Algarve para efetuar uma parte da pré-época.

Os leões vão estagiar no sul do país entre 11 e 21 de julho, período no qual farão três jogos de preparação, tal como foi revelado nesta sexta-feira.

A equipa de Ruben Amorim fará dois jogos a contar para o Troféu do Algarve (Gent a 14 de julho e Boavista a 15), seguindo-se uma partida com os franceses do Angers a 20 de julho.

O Sporting inicia oficialmente a nova temporada a 31 de julho com a Supertaça Cândido de Oliveira diante do Sp. Braga.

Jogos de preparação confirmados pelo Sporting:

Gent (14 de julho, Troféu do Algarve)

Boavista (15 de julho, Troféu do Algarve)

Angers (20 de julho)

Lyon (25 julho, Troféu Cinco Violinos)