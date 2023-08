O Boavista e o Estoril empataram sem golos num jogo de preparação realizado no relvado secundário do Estádio do Bessa.

Um dia depois da derrota com o Paços de Ferreira por 3-2, Petit lançou de início o guarda-redes João Gonçalves, os defesas Pedro Malheiro, Chidozie, Rodrigo Abascal e Bruno Onyemaechi, os médios Sebastián Pérez, Gaius Makouta e Miguel Reisinho, e os avançados Masaki Watai, Tiago Morais e Jeriel De Santis.

Luís Pires, Gonçalo Almeida, Filipe Ferreira, Ibrahima Camará, Bernardo Conceição, Joel Silva, Ilija Vukotić, Bruno Lourenço, Luís Santos, Salvador Agra, Róbert Bozeník, Tiago Machado e Martim Tavares foram depois a jogo.

O Estoril, que não detalhou os jogadores utilizados, fez o quinto teste na pré-época e ainda não perdeu.