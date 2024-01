Os preços dos combustíveis vão subir na próxima semana. Tanto o gasóleo como a gasolina devem subir dois cêntimos a partir de segunda-feira.

A partir de segunda-feira, quando for abastecer deve passar a pagar 1,581 euros por litro de gasóleo simples e 1,665 euros por litro de gasolina simples 95.

Estes preços já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento dos preços dos combustíveis. A redução de impostos determinada pelas medidas atualmente em vigor é de 25 cêntimos por litro de gasóleo e de 26 cêntimos por litro de gasolina.

Esta semana, os preços do gasóleo subiram 0,9 cêntimos e os da gasolina 0,1 cêntimos. A expectativa do mercado apontava uma estabilização dos preços da gasolina e uma subida de um cêntimo no diesel.