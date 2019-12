O Manchester City venceu o Sheffield Utd por 2-0, neste domingo, no último jogo da Premier League em 2019.

Com Bernardo Silva a titular – saiu pouco depois da hora de jogo -, a equipa de Pep Guardiola fez uma exibição algo cinzenta, mas conseguiu conquistar os três pontos e responder da melhor forma à derrota traumática de sexta-feira, diante do Wolverhampton.

O resultado foi construído na segunda parte, primeiro com um golo de Aguero, num lance em que os jogadores do Sheffield ficaram a pedir a anulação do golo devido a um toque do árbitro na bola no início da jogada.

De Bruyne finaliza bonito pra ampliar: Manchester City 2x0 Sheffield



↓ https://t.co/JKn1P2IIx1 — Goleada Info (@goleada_info) December 29, 2019

Já dentro dos últimos minutos, Kevin de Bruyne iniciou e finalizou um contra-ataque conduzido por Mahrez, confirmando o triunfo dos citizens.

De Bruyne dá a assistência e Agüero manda pro gol: Manchester City 1x0 Sheffield



↓ https://t.co/72rnb7tFxA — Goleada Info (@goleada_info) December 29, 2019

Com esta vitória, o Man. City passa a somar 41 pontos, estando no terceiro lugar a um ponto do Leicester e a 14 do Liverpool, que tem menos um jogo disputado.