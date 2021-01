Danny Ings foi a grande figura da vitória do Southampton sobre o Liverpool, no dia 4 de janeiro, ao marcar o único golo da partida.

Mas segundo revelou agora Ralph Hasenhuttl, o avançado até podia estar infetado com covid-19 quando decidiu a partida.

«Tivemos um caso positivo no tete que fizemos depois do jogo com o Liverpool e o Danny Ings deu positivo. Já fez o isolamento de dez dias», começou por dizer, citada pelo ‘TalkSport’.

«Isso quer dizer que no jogo com o Liverpool ele já podia estar contagioso, porque acho que é algo que acontece 48 horas antes de um teste positivo», notou.