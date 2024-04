O Fulham perdeu em casa com o Newcastle por 1-0 na receção ao Newcastle, em jogo da 32.ª jornada da Premier League

João Palhinha foi titular nos Cottagers, que tiveram mais posse de bola e ensaiaram mais remates, mas acabaram por ser derrotados por um golo de Bruno Guimarães aos 81 minutos.

Esta foi a segunda derrota seguida e terceira partida sem vencer para a Liga inglesa do Fulham, que está no 13.º posto com 39 pontos.

À mesma hora, o Wolverhampton caiu na receção ao West Ham (2-1). José Sá, Toti Gomes e Nélson Semedo foram titulares nos lobos, que ainda estiveram a ganhar com um golo do ex-Sporting Pablo Sarabia (de penálti aos 33m), mas Paquetá (aos 72m de penálti) e Ward-Prowse (84m), de canto direto (!) assinaram a cambalhota no marcador. Já em tempo de compensação, Max Kilman ainda festejou o 2-2, mas o golo foi anulado.

Destaque ainda para o triunfo caseiro do Everton por 1-0 sobre o Burnley. André Gomes foi titular nos Toffees e Beto foi a jogo na reta final para o lugar de Dominic Calvert-Lewin, que assinou o único golo do jogo já em tempo de compensação na primeira parte.

OUTROS RESULTADOS:

Aston Villa-Brentford, 3-3

Luton Town-Bournemouth, 2-1