O Tottenham de Nuno Espírito Santo derrubou o campeão Manchester City no fecho da jornada inaugural da Premier League, ao vencer por 1-0 com um grande golo do sul-coereano Son Heung-Min, num jogo que ficou marcado pela ausência de Harry Kane, do lado dos Spurs, bem como da estreia a titular de Jack Grealish, um dos jogadores mais caros da história do futebol.

Foi a quarta derrota consecutiva do City no campo do Tottenham, com os Spurs a afirmarem-se definitivamente como uma das bestas negras de Pep Guardiola. O jogo até foi equilibrado, com os visitantes, com Ruben Dias e João Cancelo como titulares na defesa e Bernardo Silva no banco, a terem mais bola, mas com a equipa da casa a explorar as transições rápidas.

Um equilíbrio estilhaçado por Son Heung-Min no início da segunda parte, em mais uma transição rápida, com Lucas Moura a lançar o sul-coreano pela direita, com o veloz jogador a puxar depois para dentro, tirando dois adversários do caminho, antes de bater Ederson com o pé esquerdo.

Um golpe duro para o City, até porque a defesa dos Spurs, com ex-sportinguista Etric Dier no eixo, no segundo tempo, foi implacável, cedendo poucas oportunidades para o City reagir.

Foi a primeira vez que o Manchester City perdeu um jogo da primeira jornada da Premier League desde 2008/09.

Uma vitória muito festejada por Nuno Espírito Santo ainda no relvado, bem como os adeptos dos Spurs nas bancadas.

Uma vitória alcançada, repetimos, sem Harry Kane que, segundo a imprensa inglesa, está a ser cobiçado pelo Manchester City.