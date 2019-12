David Moyes está de regresso ao West Ham, último clube que treinou, para substituir Manuel Pellegrini... que o tinha substituído no início da época passada.

O treinador escocês pega na equipa londrina quando esta ocupa o 17.º lugar da Premier League, um lugar e um ponto acima da linha de água, tendo assinado um contrato de 18 meses.

We are pleased to confirm that David Moyes has returned to the Club as first-team manager. pic.twitter.com/Y2fxo5hTCE