Imparáveis! Se alguém tinha dúvidas quanto à candidatura do Arsenal ao título na Premier League, os gunners fizeram este domingo mais uma demonstração de força, com uma vitória sobre o Chelsea (1-0), em pleno Estádio de Stamford Bridge.

A primeira parte até foi equilibrada, mas na segunda, a equipa de Mikel Arteta carregou, desequilibrou o adversário e acabou por chegar ao golo que permite à equipa do Emirates recuperar a liderança, com mais dois pontos do que o Manchester City e, agora, com mais treze do que vizinho que veste de azul, que caiu para o sétimo lugar.

O golo que decidiu o resultado chegou ao minuto 63, de bola parada. Um pontapé de canto marcado por Bukayo Sako da direita, a defesa dos Blues não conseguiu afastar e Gabriel atirou para as redes de Mendy.

Antes do golo, o Arsenal já justificava a vantagem, com oportunidades claras de Gabriel Martinelli e também de Gabriel Jesus. O Chelsea sentiu mais dificuldades em criar oportunidades, mesmo com o ex-gunner Aubameyang em campo.

Cédric Soares e Fábio Vieira assistiram à vitória do Arsenal desde o banco e não foram chamados à contenda.

O Arsenal segue, assim, de vento em popa, enquanto o Chelsea volta a cair na classificação, com o quarto jogo consecutivo sem conseguir vencer.

