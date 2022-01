O Brighton foi a Liverpool surpreender o Everton com uma vitória por 3-2 que lhe permite ultrapassar o Wolvehampton e chegar ao oitavo lugar na Premier League.

Com André Gomes no banco, a equipa de Rafa Benítez deixou-se surpreender por uma entrada forte dos visitantes que, aos 21 minutos, já venciam por 2-0, com golos de Mac Allister (3m) e Burn (21m).

A equipa de Goodison Park ainda contou com uma oportunidade soberana para reduzir a diferença na primeira parte, na marcação de uma grande penalidade, aos 25 minutos, mas Calvert-Lewin atirou por cima da trave. Já no segundo tempo, a equipa da casa marcou mesmo, aos 53 minutos, por Gordon, mas o Brighton recuperou a vantagem de dois golos, aos 71 minutos, com novo golo de Mac Allister.

Até ao final, o Everton não conseguiu melhor do que reduzir a diferença para 3-2, com novo golo de Gordon, ainda antes de André Gomes entrar em campo a três minutos dos noventa.

Também este domingo, o Leeds de Bielsa teve de suar para bater o aflito Burnley por 3-1. Harrison (39m), Dallas (77m) e Daniel James (90m) marcaram pela equipa da casa, enquanto Cornet marcou o golo solitário dos visitantes.

O Brentford, por seu lado, passou a respirar melhor, em termos classificativos, depois de ter somado três preciosos pontos na receção ao Aston Villa (2-1). Neste caso, a equipa de Birmingham marcou primeiro, por Ings (16m), mas depois a equipa da casa acabou por virar o resultado com golos de Wissa (42m) e Roerslev (83m).

Pelas 16h30 começa o jogo grande da jornada, com o campeão Chelsea a receber o Liverpool num jogo em que o vencedor terminará a semana no segundo lugar da classificação.