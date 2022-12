Um Liverpool pragmático foi ao Villa Park arrancar uma vitória por 3-1 esta segunda-feira, na jornada especial do Boxing Day. A equipa de Birmingham ofereceu boa réplica, chegou a encostar os visitantes às cordas e a ameaçar o empate, mas Klopp lançou Bajcetic para a contenda e o jovem espanhol de 18 anos acabou por matar o jogo com o terceiro golo da equipa de Anfield, que teve em Darwin Nuñez um ponta de lança de uma tremenda desinspiração.

Os visitantes adiantaram-se no marcador logo aos cinco minutos, numa segunda bola, na sequência de um pontapé de canto. A defesa do Aston Villa afastou a bola da área, mas Arnold, de primeira e de trivela, abriu na direita para Robertson que, também de primeira, cruzou para o segundo poste para Salah finalizar. Muito fácil.

O Liverpool saiu na frente, mas depois teve de concentrar-se para travar a forte reação da equipa de Birmigham. A verdade é que a equipa da casa partiu com tudo para o ataque, com um jogo direto que colocou muitas dificuldades à equipa de Anfield, com Buendía, Watkins e também Bailey a atacarem a profundidade e a provocarem calafrios em série na área de Alisson.

A equipa de Jurgen Klopp ia procurando tirar proveito do adiantamento do adversário, para responder com transições rápidas, mas Darwin Nuñez, o avançado mais adiantado, revelou-se muito perdulário no momento da finalização, caindo muitas vezes em fora de jogo ou falhando o remate final. Entre as investidas do Villa, o Liverpool chegou a festejar um segundo golo, na sequência de um desvio de Matip, mas o central estava adiantado.

Liverpool recua, Watkins reduz a diferença

O jogo estava intenso, mas foi novamente num lance de bola parada, em mais um canto, que o Liverpool chegou ao segundo golo, já perto do intervalo. Canto marcado por Arnold da direita, Salah recupera junto ao segundo poste e passa atrasado para o remate, com o pé esquerdo, de Van Dijk. Com uma extrema eficácia, o Liverpool dobrava a vantagem e até podia ter voltado a marcar antes do intervalo, mas Darwin, apenas com Olsen pela frente, voltou a desperdiçar.

Com um golo e uma assistência de Salah, o Liverpool chegava ao intervalo com uma vantagem confortável, mas enganadora, uma vez que o Aston Villa tinha feito o suficiente para reduzir a diferença. A verdade é que a equipa de Birmingham voltou ainda mais forte para o segundo tempo, diante de um Liverpool mais recuado e demasiado passivo. Watkins marcou logo a abrir, mas partiu de posição irregular e não valeu.

As oportunidades do Villa multiplicaram-se a um ritmo crescente de um Liverpool adormecido que só despertou numa arrancada impressionante de Salah que fugiu a toda a gente, mas não conseguiu bater Robin Olsen, o guarda-redes que rendeu o campeão do Mundo, Dibu Martinez, ainda a festejar na Argentina. Mas era o Villa que estava claramente por cima do jogo e o anunciado golo acabou mesmo por chegar ao minuto 59. Um lance que começa num balão despropositado de Arnold. Douglas Luiz recuperou sobre a direita e cruzou para o segundo poste, para a cabeçada de Watkins, desta vez a contar.

Cartadas determinantes de Klopp

O resultado voltava a ficar em aberto, com os adeptos do Villa em euforia nas bancadas. Jurgen Klopp procurou equilibrar a sua equipa com as entradas de Keita e Elliot numa altura em que o Villa voltava a carregar por todos os lados. Darwin Nuñez, na sequência de um grande passe de Salah, teve nova oportunidade para marcar, mas, apenas com Olsen pela frente, atirou ao lado. Tarde definitivamente para esquecer para o uruguaio ex-Benfica.

O Liverpool sofria, mas Klopp tirou mais uma «carta» determinante do banco de suplentes, ao lançar o jovem espanhol Stefan Bajcetic que, em poucos minutos em campo, marcou, aos 81 minutos, o terceiro golo do Liverpool, colocando um ponto final na forte reação da equipa da casa.

Klopp lançou ainda Bem Doak, jovem escocês de 17 anos, para o lugar de Darwin, numa altura em que o Aston Villa, esgotado, baixava os braços.

Com esta vitória, o Liverpool ultrapassa o o Brighton e sobe até ao sexto lugar da Premier League, enquanto Unai Emery sofreu o primeiro desaire desde que assumiu o Villa.