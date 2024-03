O Tottenham reforçou o quinto lugar na Premier League com uma reviravolta no dérbi com o Crystal Palace (3-1), enquanto o Chelsea voltou a marcar passo na visita ao Brentford (2-2) num jogo que contou com cânticos dos adeptos a reclamar o regresso de José Mourinho. Um sábado intenso que também ficou marcado pela derrota do Everton, em pleno Goodison Park, diante do West Ham (1-3), num jogo em que Beto marcou já depois de ter desperdiçado um penálti.

Começamos precisamente pela derrota do Everton diante do West Ham (1-3) em pleno Goodison Park. A equipa de Liverpool entrou melhor no jogo e teve uma oportunidade soberana para se adiantar no marcador, já perto do intervalo, quando Kurt Zouma cortou uma bola com o braço na área. Um penálti muito contestado pelo West Ham, mas confirmado pelo VAR. No entanto, desde a marca dos onze metros, Beto permitiu a defesa de Alphonse Areola. Logo a seguir o VAR analisou mais uma situação de possível penálti para a equipa da casa, mas desta vez com veredito negativo.

O nulo manteve-se intato até ao intervalo, mas logo a abrir a segunda parte, aos 56 minutos, Beto redimiu-se do penálti falhado e abriu mesmo o marcador, com uma cabeçada imparável na sequência de um cruzamento de James Garner.

Veja o golo de Beto:

A vantagem da equipa de Goodison Park, no entanto, durou apenas seis minutos, uma vez que Kurt Zouma, que tinha feito a falta do primeiro penálti, também redimiu-se diante da sua equipa com o golo do empate aos 62 minutos. A equipa londrina ganhou motivação e confiança e acabou mesmo por virar o resultado, já em tempo de compensação, com dois golos de rajada, assinados por Soucek (90+1m) e Álvarez (90+5m).

Com este desaire, o Everton de Beto cai para o 16.º lugar, enquanto o West Ham sobe ao oitavo lugar e chegar aos 40 pontos.

O Chelsea, por seu lado, arrancou um empate em Brentford (2-2), num jogo que contou com duas reviravoltas. A equipa de Stamford Bridge marcou primeiro, aos 35 minutos, por Jackson, mas a equipa da casa acabou por virar o resultado na segunda parte com golos de Roerslev (50m) e Wissa (69m). O golo do empate para os Blues chegou já ao minuto 83, com Disasi a marcar a passe de Palmer.

Este jogo ficou marcado pelos cânticos das bancadas, com os adeptos do Chelsea a recordarem o nome de José Mourinho.

O Chelsea segue, assim, no 11.º lugar, com mais dez pontos do que o Brentford, que é 15.º.

Spurs vencem com reviravolta

Destaque ainda para a reviravolta do Tottenham, em casa, no dérbi com o Crystal Palace (3-1). Depois de uma primeira parte sem golos, os visitantes marcaram primeiro, por Eberecho Eze (69m). Os Spurs, ainda com Pedro Porro lesionado, estiveram a perder até ao minuto 77, mas depois viraram o resultado com três golos em pouco mais de dez minutos: Werner (77m), Romero (80m) e Heung-min (88m).

Com esta vitória, o Tottenham reforça a quinta posição, seguindo a apenas dois pontos do Aston Villa, na luta pelo apetecido quarto lugar, e mantendo a vantagem sobre o Manchester United, sexto classificado, agora com menos seis pontos.

