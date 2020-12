Bruno Fernandes e Rúben Dias estão entre os jogadores da Premier League que mais valorizaram com a mais recente avaliação do valor de mercado de cada jogador da Transfermarkt.

Numa lista liderada por Heung-Min Son, do Tottenham, o médio do Manchester United aparece em terceiro, com uma valorização de dez milhões, tal como Rúben Dias, quarto.

Em sentido contrário, Bernardo Silva foi dos que mais desvalorizou nos últimos meses: o jogador do Manchester City vale agora menos dez milhões.