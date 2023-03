Não é só no topo que a Premier League está animada. Na cauda da tabela, as coisas também estão equilibradas, com apenas seis pontos a separarem o último do 12.º classificado.

E tudo ficou ainda mais embrulhado neste sábado. Já depois de Bournemouth e Leeds e West Ham terem perdido os respetivos jogos, o lanterna-vermelha Southampton deu sinais de vida e venceu o Leicester por 1-0, graças a um golo de Alcaraz aos 35m.

Com o português Ricardo Pereira no onze titular e a jogar os 90 minutos, algo que não acontecia desde abril de 2022, antes de se ter lesionado com gravidade, o Leicester não conseguiu reagir à desvantagem e fica agora com apenas mais três pontos do que as três equipas abaixo da linha de água: Bournemouth, Southampton e Everton.