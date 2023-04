Um golaço de Keane, em cima dos 90m, valeu ao Everton resgatar o empate na receção ao Tottenham, num jogo da 29.ª jornada da Premier League.

Houve um golo e uma expulsão para cada lado num duelo em que os três pontos escaparam entre os dedos aos Spurs.

Doucoure foi expulso aos 58m na formação de Liverpool, que 10 minutos depois sofreu o golo numa grande penalidade convertida pelo inevitável Harry Kane.

Nos minutos finais, Lucas Moura acabou também ele por ver o cartão vermelho, aos 88m, tendo logo a seguir o Everton chegado ao empate por Keane.

Com este resultado, a equipa de Goodison Park é agora 15.ª classificada com 29 pontos, um acima da zona de despromoção. Enquanto o Tottenham é 4.º classificado, com 50 pontos, os mesmos do que o Manchester United, que tem menos um jogo.