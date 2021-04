O primeiro-ministro português mostrou-se esta segunda-feira contra a criação da Superliga Europeia, numa mensagem publicada nas redes sociais.

António Costa colocou-se ao lado das instituições desportivas nacionais e internacionais que rejeitam esta competição, exemplos da Liga Portugal, FIFA e UEFA, e lembrou que há princípios que não estão à venda.

«A proposta de uma competição de futebol no espaço europeu organizada fora das instituições representativas do setor, nomeadamente as Ligas, as Federações e a UEFA, tem de ser recusada sem nenhuma hesitação. Os princípios da solidariedade, da valorização do resultado desportivo e do mérito não podem estar à venda», escreveu o líder governamental.

«Como primeiro-ministro de Portugal coloco-me ao lado das instituições desportivas nacionais e internacionais que recusam de forma veemente, aceitar que tal competição aconteça», pode ler-se ainda na comunicação de Costa.