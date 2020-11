O Maisfutebol esteve no ar esta sexta-feira na TVI24 para uma emissão dedicada aos três grandes e a um dos nomes maiores da história do futebol: Diego Armando Maradona, que nos deixou na quarta-feira aos 60 anos.

Começámos por abordar o bom momento do Sporting, líder da Liga à entrada para a 8.ª jornada e (estamos em condições de avançar!) à saída dela. Falámos depois do FC Porto, que vai a jogo menos de 72 horas após o duelo para a Liga dos Campeões com o Marselha e analisámos as consequências negativas que isso pode trazer à equipa de Sérgio Conceição.

Comentámos também o empate do Benfica na Escócia diante do Rangers e chegámos a uma conclusão óbvia: a equipa de Jorge Jesus está longe de cumprir a promessa deixada por Jorge Jesus: arrasar.

Fechámos o programa como abrimos: com Maradona. Um extra-terrestre que marcou gerações e inspirou crianças. Maradona viverá para sempre nos corações de quem o admirava.