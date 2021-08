Numa altura em que o seu futuro no PSG ainda é visto com incerteza, Kylian Mbappé deu uma entevista à revista Esquire em que fala sobre vários momentos da carreira e sobre o facto de, aos 22 anos, ser um jogador muito completo.

«Joguei à frente, joguei à esquerda e à direita. Com toda a humildade, não acho que todos sejam capazes de mudar de posição assim todos os anos e manter um desempenho ao mais alto nível. Isso não caiu do céu. Tenho conseguido trabalhar os meus pontos fracos, mas acima de tudo aperfeiçoar as minhas forças, porque sempre me disseram que é através delas que se vence.»

O jovem jogador recordou a conquista do Mundial com a seleção francesa e contou que de imediato falou com Neymar para o tranquilizar. «Não vou invadir o teu território. Serei candidato à Bola de Ouro este ano porque tu não serás, mas garanto-te que não quero ocupar o teu lugar», contou Mbappé.

Na entrevista, o jogador de 22 anos afirmou que acredita que os grandes jogadores precisam de um grande ego. «No futebol de alto nível, ninguém vai criar o teu espaço ou dizer que és capaz de fazer as coisas. Cabe-te a ti convencer-te de que és capaz. O ego, o amor próprio, não é apenas um capricho das estrelas, é também a vontade de se aperfeiçoar, de dar o melhor de si», apontou Mbappé que, cada vez que entra em campo, diz a si próprio: «Sou o melhor.»

Mas Messi e Ronaldo são melhores? «Toda a gente sabe isso. Se dizes a ti próprio que serás melhor do que eles, isso vai além do ego ou da determinação: é a falta de consciência. Esses jogadores são incomparáveis. Eles quebraram todas as leis da estatística. Eles tiveram dez, quinze anos extraordinários», respondeu, explicando:

«Comparas-te sempre aos melhores no teu desporto, assim como o padeiro se compara aos melhores padeiros à sua volta. Quem faz o melhor croissant, o melhor pain au chocolat? Eu vejo os jogos de outros grandes jogadores para ver o que eles fazem. Acho que outros jogadores também me observam. Acho que isso leva os jogadores de futebol a elevarem o seu jogo, assim como Messi foi bom para Ronaldo e Ronaldo foi bom para Messi.»

Questionado sobre Haaland, Mbappé afirmou: «É o segundo ano dele, estamos a começar a conhecê-lo. Estou feliz por ele, pelo que está a fazer.»

O jovem do PSG recordou o hat trick marcado ao Barcelona, na goleada em Camp Nou. «Foi o melhor jogo da minha carreira porque foi completo. «Ajudei a minha equipa tanto no ataque como na defesa, e acertei na criação e finalização de todas as minhas jogadas. Ganhei 90% dos meus duelos, se a estatística estiver correta. Em todo o jogo, não tive um momento em que me sentisse mal.»

Mbappé diz que há muitas equipas que organizam todo o seu sistema tático para combater os seus contra-ataques. «Significa que me reconheceram como um grande jogador. É preciso encontrar formas de as contornar. Isso agrada-me porque gosto de desafios.»

«Algum dia pensou que era demasiado grande para uma liga como a francesa?», perguntaram a Mbappé. «França não tem o melhor campeonato do mundo, mas sempre senti a responsabilidade, como jogador emblemático, de ajudar o campeonato a crescer», respondeu.

Questionado sobre quais são as suas ambições de carreira, afirmou: «Ganhar tudo.»