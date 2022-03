Apesar do triunfo por 3-0, Mauricio Pochettino admitiu que o PSG teve «um jogo difícil», este domingo, diante do Bordéus, por culpa da eliminação da Liga dos Campeões.

«Todos aqueles que amam o PSG não convivem bem com a frustração nascida da eliminação. Com tristeza sim, porque não podes vivenciar de outra forma. Estou triste com o que vivi hoje no Parc [des Princes]», reconheceu no final do jogo, citado pelo L’Equipe.

Messi e Neymar, assobiados sempre que tocavam na bola, foram os principais alvos da fúria dos adeptos. Pochettino decidiu distribuir as culpas por todos os elementos da equipa.

«Todos nós somos afetados. Entendemos a frustração e deceção das pessoas, porque nós também a compartilhamos. Somos responsáveis, devemos assumir a responsabilidade como uma equipa. Estamos juntos em situações boas e más. Toda a equipa, todo o staff, todo o clube sente uma grande deceção», vincou.

O técnico dos parisienses explicou ainda a decisão de lançar Keylor Navas a titular, depois de Gigi Donnarumma ter atuado no Bernabéu, e até comprometido no primeiro golo de Karim Benzema.

«Para mim não é um erro. É um erro do árbitro. Não do guarda-redes. Gigio [Donnarumma] está bem. A decisão de hoje de jogar com o Keylor [Navas] é uma escolha, como temos feito desde o início da temporada em todos os jogos. Gigio sente o mesmo que Keylor quando não jogou em Madrid. O resultado não entrou na nossa decisão, foi o desempenho. Gigio é um grande jogador e não é afetado por esse erro de arbitragem», rematou.