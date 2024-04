Na antevisão à receção ao Clermont, agendada para a noite deste sábado (20h), na 28.ª jornada da Ligue 1, Luis Enrique foi questionado sobre as valências de Gonçalo Ramos e o espaço do ponta de lança no plantel do PSG. Sem tempo para se acomodar perante os jornalistas, o treinador catalão abriu o livro logo na primeira reposta.

«Falamos de um jogador com uma mentalidade de ferro, com uma ambição inconfundível e um jogador muito inteligente. Estou muito feliz por poder treinar o Gonçalo Ramos, está sempre disponível para jogar e ajudar a equipa, na posição necessária. Seguramente mereceria mais minutos, mas está num clube de altíssimo nível e eu sinto-me tranquilo com qualquer escolha para o ataque. Vai continuar a melhorar. É a sua primeira temporada, é um jogador jovem, mas já maduro», detalhou.

Entre Ligue 1, Taça de França e Liga dos Campeões, Gonçalo Ramos acumula 31 jogos e 10 golos, sete dos quais assinados no campeonato.

No regresso da paragem para as seleções, o avançado português esteve em evidência no triunfo dos parisienses na visita ao Marselha (0-2), mas foi preterido dos convocados para a receção ao Rennes (1-0), a contar para as meias-finais da Taça de França.

A receção ao Clermont surge na antecâmara do primeiro «round» com o Barcelona, em Paris, a contar para os «quartos» da Liga dos Campeões.