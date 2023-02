Fez mais de uma centena de jogos pela Fiorentina, opositor europeu do Sp. Braga, embora a carreira esteja sobretudo ligada à Juventus, emblema pelo qual somou mais de 200 jogos.

Lateral carismático, de cabelos longos, conquistou três scudettos com a «vecchia signora», e venceu também a Liga dos Campeões, a Taça UEFA, a Supertaça Europeia e a Taça Intercontinental.

Internacional italiano, jogou ainda no Espanhol de Barcelona. Após pendurou as chuteiras iniciou uma carreira de treinador nos escalões inferiores do futebol italiano, mas não deu seguimento.

Agora com 53 anos, faz algumas aparições televisivas, sobretudo para comentar a atualidade do futebol italiano.

