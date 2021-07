«É hora de agradecer a vossa lealdade». Foi este o mote do Paços de Ferreira para a decisão de oferecer bilhetes para o jogo da Liga Conferência aos sócios que têm quotas em dia. Os «castores» reconhecem desta forma a ajuda dos associados, principalmente em tempo de pandemia.

«Depois de meses do lado de fora, é hora de voltar a ter o vosso apoio nas bancadas. Como forma de agradecimento a todos os que continuaram do nosso lado, a direção do FC Paços de Ferreira decidiu oferecer o bilhete para o nosso primeiro jogo europeu no estádio Capital do Móvel a todos os sócios com as quotas em dia», afirmou a direção do Paços de Ferreira.

A decisão surge depois da reabertura dos estádios aos adeptos, anunciada pelo primeiro-ministro, António Costa, no final da reunião do Conselho de Ministros, na quinta-feira.

O Paços de Ferreira vai receber na próxima quinta-feira o Larne FC, da Irlanda do Norte, em jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência. Os adeptos presentes no estádio serão abordados à entrada para controlo da temperatura corporal, que deve ser inferior a 38 graus, terão obrigação de usar máscara e manter o distanciamento social.