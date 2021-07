O Larne é o adversário do Paços de Ferreira na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência. A equipa da Irlanda do Norte marcou encontro com os castores depois de eliminar o Aarhus esta noite.

Depois do triunfo por 2-1 na primeira mão, o Larne empatou a uma bola na Dinamarca e garantiu o apuramento. Hale deu vantagem à equipa norte-irlandesa em cima do intervalo e o máximo que o Aarhus conseguiu fazer foi reduzir aos 73 minutos, de penálti, por Olsen.

Assim, o Paços jogará a primeira mão em casa, no próximo dia cinco de agosto, ou seja, daqui a uma semana, e desloca-se depois à Irlanda do Norte sete dias depois, a 12.