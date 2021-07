Está definido o quadro de jogos da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência da UEFA, na qual o Paços de Ferreira vai defrontar o vencedor do encontro entre os norte-irlandeses do Larne e os dinamarqueses do Aarhus, da segunda pré-eliminatória (agendada para 22 e 29 de julho).

Os pacenses jogam a primeira mão em casa, a 5 de agosto, viajando ao norte da Europa, à Irlanda do Norte ou à Dinamarca, a 12 de agosto.

O Santa Clara também foi a sorteio e, se passar o Shkupi na segunda pré-eliminatória, vai defrontar o vencedor do Olímpia Liubliana, da Eslovénia, e o Birkirkara, de Malta.

Caso cheguem ao play-off, as duas equipas portugueses jogarão a eliminatória decisiva antes da fase de grupos a 19 e 26 de agosto.

O QUADRO DE JOGOS

Caminho principal:

Vencedor do Dínamo Batumi-BATE Borisov / Vencedor do Petrocub Hincesti-Sivasspor

Vencedor do Shkupi-SANTA CLARA / Vencedor do Olímpia Liubliana-Birkirkara

PAÇOS DE FERREIRA / Vencedor do Larne-Aarhus

Vencedor do Áustria Viana-Breidablik / Vencedor do Aberdeen-Häcken

Vencedor do Suduva-Rákow / Rubin Kazan

Vencedor do CSKA Sófia-Liepaja / Vencedor do Pogon Szczecin-Osijek

Vencedor do KUPS Kuopio-Vorskla Poltava / Vencedor do Astana-Aris Salónia

Vencedor do Ujpest-Vaduz / Vencedor do Basileia-FK Partizani

Lucerna / Vencedor do KF Drita-Feyenoord

Trabzonspor / Vencedor do Molde-Servette

Vencedor do Lokomotiv Plovdiv-Slovacko / Vencedor do Copenhaga-Belaz Zhodino

Vencedor do Panevezys-Vojvodina / LASK Linz

Vencedor do Sochi-Kesla / Vencedor do Partizan Belgrado-Dunajska Streda

Vencedor do Elfsborg-Milsami Orhei / Vencedor do FK Velez-AEK Atenas

Vencedor do RFS-Puskás Akademia / Vencedor do Gent-Valerenga

Vencedor do Dudelange-Bohemian FC / PAOK Salónica

Vencedor do Cukaricki-Sumgait / Vencedor do Hammarby-Maribor

Vencedor do AEL Limassol-Vllaznia / Vencedor do Qarabag-Ashdod

Vencedor do Ararat-Slask / Vencedor do Arda Kardzhali-Hapoel Beer-Sheca

Kolos Kovalivka / Vencedor do Steaua-Shakher Karagandy

Vencedor do Hibernian-Santa Coloma / Vencedor do Gzira United-Rijeka

Vencedor do Kauno Zalgiris-The New Saints / Vencedor do Plzen-Dínamo Brest

Vencedor do Hajduk Split-Tobol / Vencedor do Apollon Limassol-Zilina

Vencedor do Spartak Trnava-Sepsi / Vencedor do Sutjeska-Maccabi Tel Aviv

Vencedor do Hafnarfjordur-Rosenborg / Vencedor do Domzale / Honka Espoo

Vencedor do Universitatea Craiova-Laçi / Anderlecht

Vitesse / Vencedor do Dundalk-Levadia Tallinn



Caminho dos campeões:

Vencedor do Dínamo Tbilisi-Maccabi Haifa / Vencedor do Torshavn-Budocnost Podgorica

Vencedor do Linfield-Borac / Vencedor do Shaktyor Soligorsk-Fola Esch

Shamrock Rovers / Vencedor do Teuta-Inter Escaldes

Vencedor do Riga-Shkendija / Vencedor do Folgore-Hibernians

Vencedor do Prishtina-Connah's Quay Nomads / Vencedor do Valur-Bodo Glimt