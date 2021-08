A Juventus pediu esta sexta-feira desculpas por uma fotografia partilhada no Twitter da equipa feminina, que causou polémica por ter sido considerada racista.

«Gostaríamos de expressar nossas mais profundas desculpas pelo post que foi interpretado como conteúdo racialmente discriminatório na conta do Twitter do futebol feminino da Juventus ontem. A Juventus percebeu imediatamente que tinha cometido um erro imperdoável, e esse erro feriu seriamente os sentimentos de todas as pessoas que se opõem à discriminação racial», diz a nota.

«O clube assume total responsabilidade pela ocorrência do incidente e pelo grave impacto. Opor-se à discriminação racial e apoiar o desenvolvimento comum de múltiplas culturas são os princípios a que a Juventus, como clube, sempre aderiu e continua a colocar em prática», diz ainda o comunicado, que acrescenta:

«A Juventus reconhece este erro e fará a mais profunda reflexão e revisão minuciosa para evitar que coisas semelhantes aconteçam novamente.»

A imagem mostrava a jogadora Cecilia Salvai com um cone de treino na cabeça e os dedos a repuxar os olhos e foi acompanhada por um emoji que pretendia imitá-la. A publicação foi considerada ofensiva por muitos por parecer gozar