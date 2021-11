Rafael Rodrigues, jovem lateral esquerdo do Benfica, inaugurou a contagem no reduto do Bayern Munique com um pontapé fantástico de fora da área, com o pé mais fraco.



Na sequência de um livre, a defensiva germânica aliviou a bola e o esquerdino de 19 anos encheu o pé direito para desferir um remate violento, fazendo a bola entrar junto ao ângulo da baliza do Bayern.



Acompanhe o Bayern-Benfica da UEFA Youth League.