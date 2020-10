Adil Rami voltou a falar do fim da relação com Pamela Anderson, a qual ainda faz correr muita tinta. O agora central do Boavista, em declarações ao jornal La Provence, negou novamente as acusações de violência doméstica de que foi alvo e garantiu que devia ter sido mais cuidadoso, porque já estava avisado para o que era a atriz de Hollywood.

«Não a culpo. Eu sei que ela não é tão má assim. O que levou ao fim da nossa relação não foi ela, foram as pessoas ao redor, aquele ambiente de m**. Magoou-me. Quando és acusado de algo que não fizeste, é frustrante. Não pude responder, porque era uma acumulação de coisas, foi na altura dos meus problemas com o Marselha. Nessa altura recebi muitos recados, houve muitos artigos e algumas pessoas disseram-me: 'Olha, ela fazia isso com todos os ex-namorados dela, devias ter sido mais cuidadoso'. Não sou a primeira vítima dela. Mais cedo ou mais tarde saberemos a verdade», atirou.