Portugal continua à frente dos Países Baixos no atual Ranking da UEFA, no 6.º lugar, mas os resultados desta jornada europeia tiveram reflexos claros na projeção do ranking da próxima época. Os neerlandeses passam a estar em vantagem sobre os portugueses e podem arrancar a temporada na 6.ª posição.



Vamos por partes.



Os quatro clubes portugueses somaram oito pontos nesta jornada europeia, muito por culpa do Sporting, que garantiu o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões (dois pontos pela vitória, cinco pelo apuramento). O Benfica garantiu um ponto com o empate em Barcelona, enquanto FC Porto e Sp. Braga, este na Liga Europa, perderam.



As cinco equipas dos Países Baixos conquistaram 11 pontos e continuam a aproximar-se de Portugal no ranking atual. O Ajax somou dois pontos na Liga dos Campeões, o PSV Eindhoven somou dois pontos na Liga Europa e a grande diferença está na Liga Conferência, onde os três representantes neerlandeses continuam a amealhar bons resultados.



Feyenoord e AZ Alkmaar empataram (um ponto cada) mas garantiram já o primeiro lugar nos respetivos grupos (dois pontos cada). Por fim, o Vitesse garantiu um ponto pela igualdade.



Como se sabe, os Países Baixos ainda têm as cinco equipas em prova, portanto divide a pontuação por cinco. Portugal tem apenas quatro a jogar - das seis que iniciaram a época - e divide a pontuação por seis.



Assim, no Ranking atual, Portugal ainda conserva o sexto lugar (48.382 pontos contra 42.700).





Ranking atual (kassiesa.net)



Porém, Portugal passa a estar em desvantagem para o Ranking da próxima época.



Vamos ignorar a ameaça neerlandesa ao futebol português?



Este cenário não é definitivo e pode ser alterado já na derradeira jornada das fases de grupos, onde há por exemplo um confronto entre representantes dos dois países (Ajax-Sporting).



Para o Ranking da próxima época, que tem efeitos práticos nas competições europeias da temporada 2023/24, os Países Baixos já aparecem em vantagem para o sexto lugar (39.800 pontos contra 38.716), relegando Portugal para a sétima posição.



Ranking para a próxima época (kassiesa.net)





Porque é que isto acontece?



Como o ranking é feito a cinco anos, a temporada de 2017/18 vai deixar de contar na próxima época. Assim, os neerlandeses 'deitam fora' o seu pior desempenho deste quinquénio (2.900 pontos contra 9.666 de Portugal).



Contas feitas, os clubes portugueses precisam de alterar rapidamente este cenário, sob pena de perderem o direito a contar com três representantes lusos na Liga dos Campeões 2023/24.



Resta frisar que a distância para o quinto lugar, ocupado pela França, também tem aumentado na presente temporada (11.916 pontos para os gauleses em 2021/22, contra 7.916 dos portugueses).