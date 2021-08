O Inter de Milão foi o clube que arrecadou mais dinheiro com venda de jogadores neste mercado de transferências, até ao momento. Segundo os dados apresentados pelo site especializado Transfermartk, o clube italiano deixa a concorrência a uma distância considerável.



As vendas de Lukaku (Chelsea, 115 milhões) e Hakimi (PSG, 60 milhões) foram a grande parte do bolo, que ascende a perto de 200 milhões de euros (197, 05 milhões). Até ao momento, o Inter gastou apenas 31 milhões.



O segundo posicionado na lista surge no «modesto» patamar dos 127,5 milhões, quase exclusivamente devido à transferência de Jack Grealish para o Manchester City (117,5 milhões).



O Borussia Dortmund ultrapassa igualmente o patamar dos cem milhões em vendas (101,75 milhões) e outro clube alemão, o RB Leipzig, surge na quarta posição com uma realidade curiosa: ganhou muito (95 milhões) e já gastou quase outro tanto (91,62 milhões).



O PSV Eindhoven, adversário do Benfica no play-off de acesso à Liga dos Campeões, é o nono neste top-10, com 50,5 milhões de receitas (Donyell Malen saiu para o Dortmund por 30 milhões e Dumfries para o Inter por 12,5 milhões) e apenas seis milhões de despesas.



Confira o top-10 na galeria associada a este artigo.