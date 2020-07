O Maisfutebol tem cada vez mais leitores, num crescimento sustentado ao longo dos últimos meses, aproximando-se do líder de audiência entre os jornais desportivos online.

No mês de junho, ultrapassámos O Jogo em número de leitores, de acordo com o ranking mensal da netAudience - tendo praticamente mais 226 mil pessoas a ler-nos -, e aproximámo-nos do Record, que mantém a liderança dos desportivos digitais, com mais 120 mil leitores do que o Maisfutebol.

O Record tem por isso uma quota de mercado geral de 17,2 por cento, o Maisfutebol tem uma quota de mercado de 15,8 por cento, O Jogo tem 13,2 por cento e o Zerozero 5,7 por cento.

Refira-se que A Bola não é auditada pela netAudience.

O Maisfutebol consolidou também a posição de liderança entre os desportivos nativos digitais, sendo o único nesta altura que ultrapassa largamente o milhão de leitores.

São números que nos enchem de orgulho e que só são possíveis porque o leitor está desse lado.

Um muito obrigado de toda a redação do Maisfutebol por nos preferir como fonte de informação.