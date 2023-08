Raphaël Varane, defesa-central francês do Manchester United, recorreu esta segunda-feira às redes sociais para partilhar as suas preocupações em relação ao previsível aumento do tempo de descontos nos jogos de futebol.

«Tivemos uma reunião na semana passada com a FA, para nos fazerem recomendações sobre as novas decisões e regras dos árbitros. Tanto os treinadores como os jogadores têm partilhado as nossas preocupações ao longo dos anos, de que há demasiados jogos, o calendário está sobrecarregado e atingiu um nível perigoso para o bem-estar físico e mental dos jogadores.», começou por escrever Varane.

O jogador revelou estar descontente em relação às recentes recomendações da Federação Inglesa de Futebol (FA) que poderiam resultar em jogos mais longos e com menos demonstrações de emoção por parte dos jogadores e questionou por que razão as opiniões dos jogadores não estão a ser ouvidas, enfatizando o desejo de proteger a integridade do desporto que ama:

«Por que razão as nossas opiniões não estão a ser ouvidas? Como jogador, sinto-me muito privilegiado por fazer o trabalho que amo todos os dias, mas sinto que estas mudanças estão a prejudicar o nosso jogo», lamenta o central, que foi campeão do mundo em 2018.

Leia a mensagem na íntegra:

«Tivemos uma reunião na semana passada com a FA, para nos fazerem recomendações sobre as novas decisões e regras dos árbitros. Tanto os treinadores como os jogadores têm partilhado as nossas preocupações ao longo dos anos, de que há demasiados jogos, o calendário está sobrecarregado e atingiu um nível perigoso para o bem-estar físico e mental dos jogadores. Apesar dos nossos feedbacks anteriores, agora recomendam para a próxima temporada: jogos mais longos, maior intensidade e menos emoções demonstradas pelos jogadores. Nós só queremos estar em boa forma em campo para dar 100% ao nosso clube e aos adeptos. Por que razão as nossas opiniões não estão a ser ouvidas? Como jogador, sinto-me muito privilegiado por fazer o trabalho que amo todos os dias, mas sinto que estas mudanças estão a prejudicar o nosso jogo. Queremos estar no nosso nível máximo, sermos os melhores que podemos ser e proporcionar espetáculos incríveis para que os adeptos possam celebrar todas as semanas. Acredito que é importante que nós, jogadores e treinadores, destaquemos estas questões importantes, pois queremos proteger o jogo que amamos e dar aos adeptos o nosso melhor.»