Arda Guler está com tantas ganas de jogar pelo Real Madrid que até apareceu no palco da apresentação antes do tempo.

Foi assim que a imprensa espanhola abordou a «gaffe» do jovem turco, que esta sexta-feira se precipitou a avançar para junto do palanque mal ouviu o presidente dos madridistas pronunciar o seu nome.

O reforço de 18 anos, contratado ao Fenerbahçe, levantou-se antes do tempo da plateia e teve de ficar em pé ao lado de Florentino Pérez, que continuou a falar até acabar o discurso, antes de ceder o lugar ao jovem prodígio.