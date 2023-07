Que emoção!

Arda Guler foi apresentado esta sexta-feira como reforço do Real Madrid e quem não segurou as lágrimas foi a mãe do jovem prodígio turco.

Mal se apercebeu do choro da mãe, o craque de 18 anos abraçou-a e deu-lhe um beijo.

Um momento ternurento, que vale a pena ver.